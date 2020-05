Stromautobahn rückt näher: Baubeginn 2023 angepeilt

Dortmund (dpa/lnw) - Der Bau der Stromautobahn A-Nord durch Nordrhein-Westfalen ist einen Schritt näher gerückt. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat die Planungsunterlagen bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Bis zum Baubeginn dürfte es aber noch bis 2023 dauern, wie ein Amprion-Sprecher am Montag sagte. Die Bauzeit werde dann vermutlich drei Jahre betragen. Die Gleichstromverbindung A-Nord von Emden nach Osterath bei Düsseldorf soll künftig die größtenteils auf See erzeugte Windenergie in den Westen und Süden Deutschlands transportieren.

Von dpa