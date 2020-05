Lange Haftstrafe für sexuellen Missbrauch der Tochter

Detmold (dpa/lnw) - Für den sexuellen Missbrauch seiner Tochter hat das Landgericht Detmold am Montag einen Familienvater zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann aus Bad Salzuflen hat sich nach Überzeugung der Richter von Dezember 2016 bis September 2019 an seiner Ende 2016 zwölf Jahre alten leiblichen Tochter vergangen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm in der Anklage sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen und schweren sexuellen Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Dabei soll der 39-Jährige dem Mädchen eingeredet haben, sie würden eine Art Beziehung führen, so dass intime Kontakte völlig normal seien.

Von dpa