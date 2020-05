Seit Montag, 27. April, kamen damit innerhalb einer Woche 1685 bestätigte Infektionen und 159 Todesfälle in NRW dazu. Das waren jeweils etwa 40 Prozent weniger als in der Woche davor (20. bis 27. April).

Die Zahl der Genesenen blieb nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Sonntag auf Montag unverändert bei 25 840.

Nachdem die Anzahl der Intensivbetten zuletzt sank, erhöhte sie sich am Montag minimal um neun neue Betten auf insgesamt 7816 in ganz NRW. Die Verdopplungszeit erhöhte sich auf 32,1 Tage - somit waren am Montag doppelt so viele Infektionen registriert worden wie am 2. April.