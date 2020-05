Einbrecher stehlen Luftdruckwaffen und Sportbögen

Engelskirchen (dpa/lnw) - Einbrecher haben aus einem Schützenhaus in Engelskirchen Luftdruckwaffen und Sportbögen gestohlen. Zudem nahmen die unbekannten Täter Bargeld aus einer Geldkassette und Werkzeug mit, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Einbruch müsse sich in der Zeit vom 27. April bis zum 2. Mai ereignet haben. Die Täter hebelten den Angaben zufolge «mit brachialer Gewalt» eine stabile Metalltür auf der Rückseite des Schützenhauses auf. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Von dpa