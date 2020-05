Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Stürme, Hagel und Starkregen haben 2019 in Nordrhein-Westfalen Schäden in Höhe von 348 Millionen Euro verursacht. Dies betreffe Schäden an versicherten Häusern und Hausrat sowie an Gewerbe- und Industriebetrieben, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag mit.

Von dpa