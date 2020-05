Erst Regen, dann Sonne in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein wechselhafter Wochenanfang. Der Montag beginnt mit Wolken und Regenschauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Ab dem Mittag zieht der Regen dann allmählich von Norden nach Süden ab und die Wolken lockern sich auf. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad im Sauerland und 17 Grad am Niederrhein, in der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf 5 bis 1 Grad ab. Im Bergland kann es auch Bodenfrost geben.

Von dpa