Seit Monaten habe es wiederholt Streit zwischen ihm und seiner Frau gegeben, da sie ein Verhältnis mit einem Arbeitskollegen gehabt habe, so der Angeklagte in einer Erklärung zum Prozessauftakt. Einen Tag vor der Tat habe sie ihn beleidigt und ihm eröffnet, dass sie über die Weihnachtstage 2019 nicht mit in seine rumänische Heimat fliegen, sondern wegen des Liebhabers in Waldbröl bleiben werde.

Daraufhin, so heißt es in der schriftlichen Erklärung, habe er sich einen Tag vor der Tat umbringen wollen. Er sei mit dem Auto gegen einen Baum gefahren, habe den Unfall jedoch überlebt. Als am nächsten Tag der Streit im Schlafzimmer erneut eskaliert sei, habe er ein Schälmesser genommen und zugestochen. «Ich hatte keine Kontrolle mehr über mich.»

Anschließend habe der Angeklagte das Schlafzimmer verlassen, den Notruf gewählt und die Polizei informiert. Die Verletzungen der 28-Jährigen waren so schwer, dass sie noch am Tattag im Krankenhaus starb. Seitdem sitzt der 41-Jährige in Untersuchungshaft.

Das Paar, seit acht Jahren verheiratet, sei vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen, um Geld für ein Haus in der Heimat zu verdienen und ein Kind zu bekommen.