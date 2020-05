Laumann: Besuche in Pflegeheimen wieder möglich machen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann will Besuche in Pflegeheimen in der Corona-Krise wieder erlauben. «Ich bin überzeugt, dass man Besuche in Pflegeheimen wieder möglich machen kann und muss», sagte der CDU-Politiker der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag). Dies müsse unter Einhaltung strikter Sicherheitsstandards geschehen, «wohlwissend, dass wir dabei ein zusätzliches Risiko für Bewohner und Pflegekräfte eingehen». Wann genau dies geschehen solle, blieb zunächst unklar. Zu seiner Einschätzung sei er in Beratungen mit Pflegeforschern und Fachpolitikern aller Fraktionen gelangt, sagte Laumann.

Von dpa