33 412 Coronavirus-Infektionen und 1287 Tote in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind bis Sonntag 33 412 Coronavirus-Infektionen registriert worden. Das waren 212 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Die Zahl der Toten erhöhte sich innerhalb eines Tages um 19 auf 1268 seit Beginn der Pandemie.