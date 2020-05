Schäfer: Aktuelle Borussia erinnert an die 70er Jahre

Was dem aktuellen Gladbacher Team noch fehle, sei die Konstanz. Gerade auswärts habe die Borussia in der aktuell wegen der Corona-Krise unterbrochenen Saison auswärts unnötige Punkte liegen gelassen. «Da muss Gladbach noch reifer werden. Wenn das so ist, traue ich Rose und dem Team sehr viel zu. Ich glaube, dass die Mannschaft in der nächsten Saison ganz oben dabei sein kann», sagte Schäfer, der als Spieler der Borussia unter dem damaligen Trainer Hennes Weisweiler vor 50 Jahren die erste von fünf Meisterschaften des Clubs errungen hatte.