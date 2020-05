Auf dem Balkon gegrillt: Familie leicht verletzt

Wetter (dpa/lnw) - Einsatzkräfte haben in Wetter an der Ruhr eine vierköpfige Familie vor schlimmeren Folgen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung bewahrt. Die alarmierten Helfer hatten am Samstag einen erhöhten Messwert des giftigen Gases festgestellt und die Wohnung sofort evakuiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Eltern und ihre beiden Kinder wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich später zeigte, hatte die Familie offenbar auf dem Balkon einen Holzkohlegrill genutzt. Die Räume wurden gründlich gelüftet.

Von dpa