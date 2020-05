Leverkusen (dpa/lnw) - Beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat es bei den am Donnerstag erstmals durchgeführten Corona-Tests kein positives Ergebnis gegeben. Das teilte der Verein am Samstag mit. Beim Liga-Rivalen 1. FC Köln waren am Freitag drei Corona-Infizierungen bekannt geworden. Betroffen sind zwei Spieler und ein Mitarbeiter.

Von dpa