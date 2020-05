Natur hat weiter Durst: Regen macht ab Dienstag erneut Pause

Die Natur dürstet indes weiter nach Niederschlägen, heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes. Demnach könnte es in Nordrhein-Westfalen am Montag noch einmal nass werden, bevor der Regen ab Dienstag für ein paar Tage eine Pause einlegt - voraussichtlich bis zum nächsten Wochenende, so die Experten.