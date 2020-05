Zoos und Museen öffnen ab Montag, Spielplätze Donnerstag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zoos, Museen und botanische Gärten dürfen in Nordrhein-Westfalen ab Montag wieder öffnen. Das teilte die Landesregierung am Freitagabend in Düsseldorf mit. Auch Bildungseinrichtungen wie Volkshochschulen und Musikschulen könnten ihren Betrieb wieder aufnehmen, sofern zwischen den Besuchern ein Mindestabstand von 1,50 Metern gewahrt würden. Spielplätze dürfen den Vorgaben nach von Donnerstag an (7. Mai) wieder genutzt werden.

Von dpa