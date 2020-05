Demnach wurde die Polizei in den frühen Morgenstunden von Nachbarn der Frau in das Mehrfamilienhaus in die Kolpingstraße gerufen, weil sie einen Streit zwischen dem Paar gehört hatten. In der Wohnung fanden die Beamten die Leiche der Frau. Ihr Lebensgefährte ließ sich ohne Widerstand noch am Tatort festnehmen. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Noch am Freitag wurde die Leiche obduziert. Die Polizei wollte sich aber zunächst nicht zur genauen Todesursache äußern. Alle weiteren Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Eine Mordkommission ermittelt.