Kall-Scheven (dpa/lnw) - Mehrere Männer sind am Donnerstagabend grölend durch Kall-Scheven im Kreis Euskirchen gelaufen und haben dabei in dem Ort randaliert. Ein Zeuge habe am späten Abend die Polizei gerufen, nachdem die Männer eine Fritteuse gegen eine Hauswand warfen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Von dpa