17-Jähriger wird niedergestochen und stirbt

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein 17-Jähriger ist am späten Donnerstagabend in Bielefeld niedergestochen worden und anschließend gestorben. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei vom Freitag an der Stadtbahnhaltestelle Schelpmilser Weg in Bielefeld-Baumheide. Demnach beobachteten mehrere Zeugen, wie der junge Mann von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht wurde. Kurz darauf kam der 17-Jährige den Zeugen mit Stichverletzungen entgegen. Der Bielefelder wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Der mutmaßliche Täter lief in Richtung Schelpmilser Weg davon.

Von dpa