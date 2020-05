Geldautomat gesprengt: Rund 80 000 Euro Schaden

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag in Rheda-Wiedenbrück einen Geldautomaten gesprengt und dabei einen Schaden von rund 80 000 Euro verursacht. Wie die Polizei berichtete, wurden die Beamten am Freitagmorgen zu einem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Kaiserforst gerufen. Anwohner hatten dort zuvor einen Knall gehört. Nach Angaben der Polizei wurde der Geldautomat in einem Pavillon offenbar mit Gas gesprengt.

Von dpa