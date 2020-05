Nach der Konferenz ist vor der Konferenz: Nach dem Treffen bei der Bundeskanzlerin am Donnerstag kommt Ministerpräsident Armin Laschet mit Vertretern der Kommunen in NRW zusammen - in einer Videokonferenz. Der nächste Termin der Länder bei Kanzlerin Merkel ist am 6. Mai.

Von dpa