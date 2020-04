Doch kein Bollerwagen- und Alkoholverbot in Leverkusen

Leverkusen (dpa/lnw) - Die Stadt Leverkusen hat ein in der Corona-Krise geplantes Bollerwagen- und Alkoholverbot für das anstehende Maiwochende wieder aufgehoben. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Köln am Donnerstag einem Eilrechtsantrag zur Aufhebung der entsprechenden Allgemeinverfügung in weiten Teilen stattgegeben, wie die Stadt mitteilte. Demnach sei es nun wieder erlaubt, öffentlich Alkohol zu trinken, Bollerwagen zu ziehen und Musikanlagen zu nutzen.