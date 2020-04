Angeklagter gesteht Attacke mit abgebrochener Bierflasche

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 49-Jähriger hat beim Prozessauftakt in Düsseldorf eine lebensgefährliche Attacke mit einer abgebrochenen Bierflasche auf seine Ehefrau zugegeben. Über seinen Verteidiger gestand der Angeklagte am Donnerstag vor dem Landgericht, im vergangenen November der Mutter seiner zwei kleinen Söhne im Hausflur vor deren Wohnungstür in Dormagen mit der Flasche aufgelauert zu haben. Er habe auf die Frau eingestochen. Er wisse nicht, was ihn damals getrieben habe.

Von dpa