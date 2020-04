Essen verpflichtet U17-Nationalspielerin Wamser

Essen (dpa/lnw) - Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen hat ein weitere Toptalent verpflichtet. Die deutsche U17-Nationalspielerin Carlotta Wamser wird von der kommenden Saison an für den Revierclub auf Torejagd gehen, teilte der Verein am Donnerstag mit. Bisher spielte die erst 16-Jährige für die B-Junioren der Spvg 20 Brakel. Im vergangenen Sommer gewann Wamser mit dem deutschen U17-Team den EM-Titel in Bulgarien. «Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Carlotta von unserem Konzept der SGS zu überzeugen. Carlotta ist eines der größten deutschen Angriffstalente, was sie in vielen Länderspielen der U-Nationalmannschaften bewiesen hat», sagte SGS-Cheftrainer Markus Högner.

Von dpa