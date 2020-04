Tödlicher Schuss auf SEK-Beamten: U-Haft wegen Mordverdacht

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Schuss auf einen SEK-Beamten in Gelsenkirchen sitzt der Tatverdächtige wegen Mordes in Untersuchungshaft. Das habe ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag angeordnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Der 29-Jährige soll am Mittwochmorgen auf SEK-Beamte geschossen und dabei einen 28-Jährigen Polizisten getötet haben.

Von dpa