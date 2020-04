Tempo 90 statt 30: Motorradfahrer übt «Knieschleifen»

Odenthal (dpa/lnw) - Ein junger Motorradfahrer, der auf einer kurvenreichen Landstraße im Bergischen Land stundenlang «Knieschleifen» in Rennfahrermanier geübt hat, muss mit einem Strafverfahren wegen eines verbotenen Rennens rechnen. Sein Führerschein dürfte für längere Zeit weg sein - der 18-Jährige war durch enge Kurven, in denen Tempo 30 gilt, mit fast 90 Stundenkilometern gefahren und hatte zudem mehrfach das Überholverbot auf der Strecke missachtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In einem Fall überholte er sogar einen Fahrschulwagen und den davor fahrenden Motorrad-Fahrschüler.

Von dpa