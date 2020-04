Landtag gedenkt Ende des Zweiten Weltkriegs

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einer Gedenkminute hat der nordrhein-westfälische Landtag am Donnerstag an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert. Die Opfer und Widerstandskämpfer blieben unvergessen, sagte Landtagspräsident André Kuper. Deutschland werde auch nicht vergessen, wer den Krieg angefangen und wer das Land vom nationalsozialistischen Terror befreit habe. Eine Lehre aus der Geschichte sei, dass schwere Krisen nur in der Gemeinschaft mit anderen Völkern und Staaten zu meistern seien.

Von dpa