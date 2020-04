Kollision mit Laster: Autofahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein 81 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte er am Mittwochnachmittag ein anderes Fahrzeug an einer Ampel in Mönchengladbach zu spät gesehen und war deshalb nach links ausgewichen. Dort kollidierte er frontal mit dem Lkw eines 51-Jährigen. Der 81-jährige Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Von dpa