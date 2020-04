Landtagsfraktionen: Mehr Hilfe für Kinder in der Krise

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen fordern von der nordrhein-westfälischen Landesregierung klare Konzepte, um Kinder in der Corona-Krise aus «familiärer Isolation» zu holen. Mit den Kontaktbeschränkungen steige die Gefahr, dass häusliche Gewalt unbemerkt bleibe, warnte die Grünen-Abgeordnete Josefine Paul am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Landtags. Für die Betroffenen sei es in dieser Situation schwieriger, Zugang zu Hilfsangeboten zu finden. Zudem müsse darauf geachtet werden, dass die Corona-Krise nicht zur Bildungskrise werden.

Von dpa