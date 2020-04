Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf seine Ehefrau muss sich ein 49-Jähriger von diesem Donnerstag an (10.00 Uhr) wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Der Dormagener soll Anfang November seine von ihm getrennt lebende Frau nach einem Streit mit einer abgebrochenen Bierflasche angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Die Anklage wirft dem Mann versuchten Mord vor: Er habe den Tod seiner Frau billigend in Kauf genommen. Für den Prozess am Düsseldorfer Landgericht sind fünf Verhandlungstage vorgesehen.