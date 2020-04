Hattingen (dpa/lnw) - Ein 71-Jähriger, der am Dienstag tot in seinem Haus in Hattingen entdeckt wurde, ist umgebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann nach «massiver Gewalteinwirkung gegen seinen Kopf» gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Mordkommission in Hagen übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlags.

Von dpa