Düsseldorf (dpa/lnw) – Der Naturschutzbund (Nabu) in NRW ruft Freiwillige dazu auf, ab dem 8. Mai eine Stunde lang Vögel in Gärten und Parks zu zählen. Die Ergebnisse der «Stunde der Gartenvögel» können online, telefonisch, per Post oder mit einer App des Naturschutzbundes gemeldet werden, wie der Nabu am Mittwoch mitteilte. Die Aktion soll bis zum 10. Mai gehen.

Von dpa