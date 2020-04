Sonnenrekord im April

Essen (dpa/lnw) – Der zu Ende gehende Monat ist der sonnenreichste April in Nordrhein-Westfalen seit Aufzeichnungsbeginn des Deutschen Wetterdienstes im Jahr 1951 gewesen. Laut vorläufigen Daten, die eine Prognose für die letzten Tage enthalten, schien im April 2020 die Sonne 295 Stunden lang in NRW. Das sind fast 17 Stunden mehr als im vorherigen Rekord-April im Jahr 2007 (278,4 Sonnenstunden), wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch mitteilte.

Von dpa