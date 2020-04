Zahnärztin muss 10 000 Euro wegen falscher Behandlung zahlen

Köln (dpa/lnw) - Eine Zahnärztin ist in Köln wegen der fehlerhaften Behandlung einer Patientin zu 10 000 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden. Außerdem müsse sie die Kosten für die notwendige Anschlussbehandlung zahlen, teilte das Oberlandesgericht am Mittwoch mit. Die Zahnärztin hatte der Patientin die Zähne neu gemacht, woraufhin diese über einen schiefen Biss und Schmerzen klagte. Daraufhin sei sie weiter falsch behandelt worden, so das Gericht. Die Folge waren demnach jahrelange Muskelverspannungen.

Von dpa