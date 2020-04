Reisebüros fordern Rettungsschirm: Demos auch in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit Koffern und leeren Liegestühlen haben in Nordrhein-Westfalen Inhaber und Beschäftigte von Reisebüros für Corona-Hilfen zur Unterstützung ihrer Branche demonstriert. «Keine Reisen - leere Koffer - leere Kassen», hieß es auf einem Schild an einem der aufgestellten Koffer, die am Mittwoch etwa vor dem Düsseldorfer Landtag zu sehen waren. Neben der Landeshauptstadt gab es auch in Köln, Münster und mehreren anderen Städten Demonstrationen. Sie fanden angesichts der Corona-Pandemie unter strengen Auflagen statt, nämlich mit Abstand und begrenzter Teilnehmerzahl.

Von dpa