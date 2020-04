Polizei-Gewerkschaft sieht Geisterspiele weiter kritisch

Düsseldorf (dpa) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein- Westfalen bleibt trotz positiver Signale aus der Politik bei ihrer kritischen Haltung zu Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga. Einen Tag vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Bundesländern über mögliche Lockerungen in der Corona-Krise am Donnerstag appellierte die Gewerkschaft an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), die Folgen solcher Partien zu überdenken. «Wir wissen noch immer viel zu wenig, wie der Corona-Virus gestoppt werden kann. Aber wir wissen, dass auch Geisterspiele tausende von Fußballfans anlocken können», sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Michael Maatz am Mittwoch.

Von dpa