Paderborner Fußballer konkretisieren Gehaltsverzicht

Paderborn (dpa) - Die Spieler des SC Paderborn haben in Gesprächen mit dem Wirtschaftsrat des Fußball-Bundesligisten die Rahmenbedingungen ihres Verzichts auf Teile des Gehalts konkretisiert. «Es war von Anfang an klar, dass wir als Mannschaft auch unseren Beitrag leisten wollen. Ganz wichtig war für uns aber, für welchen Zweck die Summe eingesetzt wird, auf die wir gemeinschaftlich verzichten», wird Mannschaftskapitän Christian Strohdiek in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch zitiert.

Von dpa