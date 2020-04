Loveparade-Prozess: Beweiserhebung schließt am 4. Mai

Duisburg (dpa/lnw) - Im Loveparade-Strafverfahren sind weitere Einzelheiten zum Inhalt der nächsten Sitzung am 4. Mai bekannt geworden. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben des Landgerichts Duisburg an Verfahrensbeteiligte hieß es: «Entweder wird dieser Termin nur der Verkündung des Einstellungsbeschlusses oder - falls die Kammer sich gegen eine Einstellung (...) entscheiden sollte - der Erörterung der Sach- und Rechtslage dienen.» Eine weitere Beweiserhebung werde nicht stattfinden.