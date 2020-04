Lichtblick darf Heizstrom-Geschäft von Eon übernehmen

Hamburg/Bonn (dpa) - Der Hamburger Ökostromanbieter Lichtblick kann das deutsche Heizstromkunden-Geschäft von Eon übernehmen. Damit wechseln rund 260 000 Heizstrom-Kunden mit rund 355 000 Stromlieferverträgen zu Lichtblick, teilte das Unternehmen am Mittwoch in der Hansestadt mit. Die Transaktion wurde erforderlich, weil die EU-Kommission die Übernahme von Innogy durch Eon an Auflagen geknüpft hat. Eine davon ist, dass Eon den wesentlichen Teil des Geschäfts mit Heizstrom in Deutschland abgeben muss.

Von dpa