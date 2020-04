Unter dem Motto «Drive & Live» sollen ab Mitte Mai Stars wie der Pianist Christoph Eschenbach oder Justus Frantz mit einem Chopin-Abend in Borken auftreten, teilte Dirk Klapsing vom Veranstalter Musiklandschaft Westfalen am Mittwoch mit. Vor der Bühne am Rande des Stadtparks haben bis zu 125 Autos mit bis zu 250 Zuhörern Platz. Der Ton wird über das Autoradio ins Innere übertragen. Zugesagt haben den Angaben zufolge auch Musiker der Wiener und Berliner Philharmoniker.

Mit Götz Alsmann und der Kölner Band «Die Höhner» soll es neben der Klassik auch Auftritte aus der Populär-Musik geben. Auftreten werden außerdem unter anderen Martin Grubinger (Percussions) und der Trompeter Sergej Nakariakov sowie Christian Tetzlaff (Violine), wie der Veranstalter mitteilte.