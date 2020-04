Opposition wirft Verschleppung von Brückenbau-Problemen vor

Leverkusen (dpa/lnw) - Die Opposition im Landtag hat der Landesregierung das Vertuschen und Verschleppen der gravierenden Probleme beim Neubau der Leverkusener Rheinbrücke vorgeworfen. Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) habe erst eineinhalb Jahre später gehandelt, obwohl Mitarbeiter immer wieder auf Probleme hingewiesen hätten, sagte SPD-Fraktionsvize Jochen Ott am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Landtags. Die Leverkusener Brücke stehe inzwischen «symbolisch für das Versagen aller Regierungen in Deutschland im Umgang mit der Infrastruktur», räumte Ott ein. «Hier droht der Berliner Flughafen in Form einer Brücke.»

Von dpa