Familie wirft Polizei übermäßige Gewalt bei Einsatz vor

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Einsatz der Polizei in Essen ist es zwischen den Beamten und einer Familie zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Dabei wurden sowohl Familienmitglieder als Polizisten verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei Instagram kursierte ein zehnminütiges Video, in dem der 23-jährige Sohn der betroffenen Familie der Essener Polizei Gewalt vorwirft und Verletzungen dokumentiert, die bei dem Polizeieinsatz am Samstag entstanden sein sollen. Das Video kam bis Dienstag (19.00 Uhr) auf rund 650 000 Aufrufe.

Von dpa