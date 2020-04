Raubüberfall auf Geldtransporter: Tatverdächtige in Haft

Paderborn (dpa/lnw) - Nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter Ende Februar in einem Paderborner Parkhaus hat die Polizei drei weitere Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 26 Jahren festgenommen. Zusammen mit dem mutmaßlichen 23-jährigen Haupttäter sitzen damit jetzt vier Männer in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten. Neben dem Fluchtfahrzeug wurde jetzt ein weiteres Fahrzeug sowie die mutmaßliche Tatwaffe und Teile der Beute sichergestellt.