Streit um Abstandsregeln: Polizisten in Velbert verletzt

Velbert (dpa/lnw) - Beim Versuch, die Abstandsregeln durchzusetzen, sind in Velbert zwei Polizisten verletzt worden. Mehrere Beamten hätten zunächst Streitigkeiten zwischen mehreren Personen geschlichtet, teilte ein Polizeisprecher in Mettmann am Montag mit. Als sie die Ansammlung von Personen auflösen wollten, seien die Polizisten beleidigt worden.