Frau (53) liegt nachts auf der Straße und wird überfahren

Dortmund (dpa/lnw) - Eine nachts in Dortmund auf der Straße liegende 53 Jahre alte Frau ist von einem Auto überfahren und dabei getötet worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach sind die Umstände noch weitestgehend unklar. Ein 64-Jähriger hatte die Frau mit seinem Auto erfasst und wurde anschließend unter Schock stehend von eine Notfallseelsorger betreut. Erste Ermittlungen ergaben lediglich, dass die Frau kurz vor dem Unfall auf eigenen Wunsch per Rettungswagen in ein Krankenhaus kam, es aber noch während der Wartezeit verließ.

Von dpa