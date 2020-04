Gymnasium in Dormagen schließt nach nur zwei Tagen wieder

Dormagen (dpa/lnw) - Nach nur zwei Tagen Schulbetrieb schließt ein Gymnasium in Dormagen wieder. Der Grund: die Mutter eines Schülers sei am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet. Bei dem Schüler selbst sei der Test aber negativ ausgefallen.