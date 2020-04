Zeugen stoppen mutmaßliche Alkohol-Fahrt von 85-Jährigem

Bielefeld (dpa/lnw) - Zwei aufmerksame Zeugen haben einen wohl betrunkenen 85-Jährigen in Bielefeld an der Weiterfahrt mit einem Auto gehindert. Der Mann und die Frau überredeten den Mann an einer roten Ampel stehen zu bleiben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 85-Jährige war am Samstagabend anderen Autofahrern aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Außerdem streifte er eine Verkehrsinsel, verlor eine Radkappe und geriet immer wieder in den Gegenverkehr. An einer roten Ampel nutzte der folgende Autofahrer mit seiner Beifahrerin die Gelegenheit und überredete den Mann nicht weiterzufahren.

Von dpa