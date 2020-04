TÜV Rheinland erwartet trotz Corona langfristig Zuwachs

Spezielle Prüfleistungen seien durch Corona weit mehr als bislang gefragt. Aktuell baue der TÜV Rheinland in Deutschland und China Kapazitäten für die Prüfungen von Atemschutzmasken für den medizinischen Bereich auf. In Indien würden Beatmungsgeräte auf ihre Sicherheit geprüft.

Für das laufende Jahr rechnet der TÜV Rheinland aber mit erheblichen Umsatzeinbußen, sagte Fübi. Aktuell seien etwa 3500 der 9000 Mitarbeiter in Deutschland in Kurzarbeit. So könnten derzeit keine Führerscheinprüfungen durchgeführt werden. Auch der Akademiebetrieb ruhe. Dagegen seien die Labore und Standorte in China, wo der TÜV Rheinland rund 4000 Mitarbeiter hat, bereits seit Anfang März fast vollständig wieder in Betrieb. Insgesamt hat das Unternehmen etwa 21 400 Mitarbeiter.

Im vergangenen Jahr hat der TÜV Rheinland erstmals mehr als 2 Milliarden Euro umgesetzt. Die Erlöse stiegen um 4,4 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Rund 47 Prozent des Umsatzes erzielt der TÜV Rheinland im Ausland. Dagegen lag das Ergebnis (Ebit) mit 135,6 Millionen um knapp 2 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert.