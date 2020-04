Auto erfasst zwei Jungen: Sechsjähriger stirbt

Nörvenich (dpa/lnw) - Ein sechs Jahre alter Junge ist in Nörvenich bei Düren von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Er radelte mit einem Gleichaltrigen auf einem von Pollern begrenzten Fußgängerweg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Jungen fuhren dann auf die Straße - wo sie ein Auto erfasste. Ein Junge erlitt eine Platzwunde, der andere musste noch am Unfallort reanimiert werden, wie es weiter hieß. Das Kind starb einige Stunden später im Krankenhaus.

Von dpa