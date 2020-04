Tote in Dormagen: Hinweise auf psychische Auffälligkeit

Dormagen (dpa/lnw) - Bei dem in Dormagen vermutlich von Polizisten erschossenen 40-Jährigen gehen die Ermittler Hinweisen auf eine psychische Erkrankung des Mannes nach. Er sei nicht vorbestraft gewesen und strafrechtlich «ein unbeschriebenes Blatt», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf am Montag. Was sich in dem Haus abgespielt habe, in dem am Samstag zwei Tote geborgen werden mussten, sei noch nicht abschließend geklärt.

Von dpa