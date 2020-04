Straßenbahn erfasst Radfahrer in Köln

Köln (dpa/lnw) - Ein 55 Jahre alter Radfahrer ist in Köln beim Überqueren der Gleise von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann sei mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gekommen, erklärte die Polizei am Montag. Der 55-Jährige sei am Samstagabend an einer Querungshilfe mit den Bahn kollidiert und zu Boden geschleudert worden. Der 45 Jahre alte Bahnfahrer habe noch eine Notbremsung eingeleitet, einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können.

Von dpa