NRW-Innenminister Reul hält Geisterspiele für vertretbar

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat positiv auf die Durchführung von Spielen ohne Zuschauer in der Fußball-Bundesliga reagiert und entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet. Geisterspiele seien vertretbar, meinte der CDU-Politiker. «Ich freue mich darauf, dass der Ball bald wieder rollt. Wir bereiten uns in der Polizei intensiv darauf vor, weil es Probleme geben könnte», sagte Reul im Interview der «Welt».

Von dpa